Runā ginekologi ⟩ Kad sievietēm beidzot parādās doma par bebīti, daba var teikt: par vēlu!

Izskaidrojums ir pavisam vienkāršs – ja vīrietis bērnus var radīt jebkurā vecumā, tad sieviete piedzimst ar noteiktām olšūnu rezervēm, kas ar laiku iet mazumā. Sievietei nākot pasaulē, viņas olnīcās ir 1-2 miljoni primāro folikulu. Tie ir aizmetņi, no kuriem dzīves laikā var rasties olšūnas. Katra mēnešreižu cikla sākumā no šiem iedīgļiem attīstās vairāki antrālie folikuli. Galvas smadzeņu hipofīze izdala folikulus stimulējošo hormonu, kas vienam no folikuliem liek augt un kļūt par dominējošo, kurā nobriest olšūna. Kad cikla vidū folikuls plīst, olšūna nokļūst olvadā, kur var sastapties ar spermatozīdu. Cikla beigās folikuli iet bojā, bet nākamajā – parādās atkal jauni.