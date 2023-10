Kuri ir lielākie brīnumdari? Atklāj septītais "Magic Mania – Wonderland"

Latvijas skatītājus īpaši lutināja unikāls pasākums – starptautiskas iluzionistu cīņas, jau septīto reizi - „Magic Mania - Wonderland”. Uzvaras laurus plūca Peio Rivas no Spānijas, 2.vietā Hannu Juntunen no Somijas, bet 3.vietā viesis no tālās Argentīnas – Julian de Rosa. Kopumā sacensībās piedalījās 9 dalībnieki no astoņām pasaules valstīm.