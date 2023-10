Slēdzot robežpunktus, muita savus resursus pārvirzīs uz citām robežšķērsošanas vietām

Mazākais robežkontroles punkts uz Latvijas-Krievijas robežas - "Vientuļi" - no 16.oktobra būtu kļuvis par pēdējo iespēju Ukrainas pasu turētājiem, kas vecāki par 14 gadiem, ieceļot Krievijā no trešajām valstīm pa sauszemi. Tagad iespēja ieceļot Krievijā Ukrainas pilsoņiem paliks tikai caur robežšķērsošanas vietu Šeremetjevas lidostā, kas atrodas Maskavā.

Patlaban IeM sagatavotais lēmuma projekts iesniegts saskaņošanai. Tā anotācijā ministrija norādījusi, ka Krievijā ir pieņemts lēmums, kas nosaka, ka no 2023.gada 16.oktobra visiem Ukrainas pasu turētājiem būs tiesības ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās, un viena no tām ir robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Krievijas robežas - Vientuļu robežšķērsošanas vieta.