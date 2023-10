Rinkēvičs gana aktīvi darbojas, lai mazinātu plaisu starp sabiedrību un politisko varu, uzskata politologs

Rozenvalds vērsa uzmanību uz to, ka prezidents aicināja izveidot plašāku koalīciju, ko tomēr izdarīt neizdevās. Politologs norādīja, ka šajā procesā Rinkēvičs nav pieļāvis dramatiskas kļūdas. Savukārt, runājot par valdības izvirzītajām prioritātēm, politologs norādīja, ka prezidents nav tas, kurš šos jautājumus var risināt tiešā veidā.

"Prezidentam nav nekādas izpildvaras un, kā rakstīts Satversmē, nav arī politiskās atbildības, taču valsts pirmā persona var veidot kontekstu, zināmu diskursu. Manuprāt, Rinkēvičs to arī dara, nekavējoties atsaucoties uz jautājumiem, kas satrauc sabiedrību. Te var minēt elektrības sadales tarifus, hipotekāro kredītu maksājumus," sacīja politologs.

Pēc Rozenvalda paustā, ja iepriekšējā valdība un prezidents bija centriski labēji, tad pašreizējā valdība ir centriski kreisa. Viņa ieskatā, spriežot pēc retorikas, to var teikt arī par Rinkēviču. Pēc politologa paustā, ir būtiski, ka prezidents atbilstoši tam, kas no viņa tiek prasīts, labojis Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) saistībā ar Nacionālās drošības koncepcijā iekļauto daļu, ka no 2026.gada būtu jāpārtrauc satura veidošana krievu valodā.