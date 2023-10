10 ieteikumi jauniešiem, kā tikt galā ar stresu

Regulāri izkustieties. Fiziskās aktivitātes ir spēcīgs instruments labas mentālās veselības uzturēšanai. Neatkarīgi no tā, vai tā ir sporta zāles apmeklēšana, pastaiga, dejošana, skriešana vai joga, atrodiet sev tīkamu nodarbi un iekļaujiet to savā ikdienā. Ar sporta stundām skolā var būt nedaudz par maz. Nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm, izdalās endorfīni, organisma dabiskie stresu mazinošie jeb tā sauktie “laimes” hormoni, kas var mazināt trauksmes un depresijas simptomus.

Uzstādiet mazus, bet sasniedzamus mērķus. Vienalga, cik liels vai mazs ir jūsu mērķis – apgūt ko jaunu vai uzlabot atzīmes kādā konkrētā priekšmetā, sadaliet lielo mērķi mazākos, un tiecieties uz tiem soli pa solim. Sviniet savus sasniegumus arī neatkarīgi no to apjoma, jo tā ir viena no lietām, ko ikdienā visbiežāk aizmirstam –