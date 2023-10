Mediju ētikas padome sniegusi atzinumu saistībā ar Dombura sūdzību par "Privātās Dzīves" vāka noformējumu

Vērtējot šo gadījumu, Ētikas padome vadījās no apsvēruma, ka dažādi mediju tipi un žurnālistikas veidi vērtējami to redakcionālās politikas, satura un tehniskajās robežās, un šajā gadījumā publikācija ir "dzeltenajā presē". LMĒP ieskatā, izdevēja arguments, ka žurnāla vāks ir skatāms tikai kopsakarā ar publikāciju iekšlapās, ir diskutabls. Vērtējot žurnāla vāku, Ētikas padome nonāca pie secinājuma, ka tajā saskatāmas Ētikas kodeksa pārkāpuma pazīmes. Krāpnieku radītā informācija uz žurnāla vāka ir pasniegta kā fakts un liek izdarīt pretējus secinājumus tiem, kas izriet no raksta iekšlapās. Pēc Ētikas padomes locekļu domām, to pašu nolūku - piesaistīt interesi un informēt par afēru - žurnāla veidotāji varēja ar pārdomātāku un precīzāku tekstu, piemēram, pie attēla varēja būt skaidra norāde, ka tas ir viltojums, tekstā varēja precizēt, ka afērā ir izmantots tikai Dombura vārds vai attēls.