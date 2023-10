Foto ⟩ Grēta Tūnberga aizturēta protestā Londonā

"Aiz šīm slēgtajām durvīm naftas un naudas konferencē ar mugurkaulu neapveltīti politiķi slēdz vienošanās un kompromisus ar destruktīvu industriju, ar fosilo kurināmo industrijas lobistiem," Tūnberga pirms protesta teica žurnālistiem. "Cilvēki visā pasaulē cieš un mirst no šo industriju izraisītās klimata krīzes sekām. Taču mēs viņiem ļaujam tikties ar mūsu politiķiem, un turklāt vēl tik priviliģētā kārtā."

"Naftas un naudas konferencē sapulcējušās elites nemaz nedomā īstenot nekādu pāreju. Viņu plāns ir turpināt destruktīvos veidos gūt peļņu. Tāpēc mēs rīkojamies, mēģinot to novērst un padzīt naftas naudu no politikas. Mums nav citas izvēles, kā vien pašiem sapulcēties konferences norises vietā un fiziski to traucēt," teica Tūnberga.