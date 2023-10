Noskaties ⟩ Deputāts Rihards Kols Ventspils zinātnes centrā lauzis kāju; atlabšana ilgs vismaz pusgadu

“It kā jau esmu saprātīga būtne, bet gribas arī bērniem parādīt, ka es to ātrumu varu sasniegt”,

LSPA informātikas un biomehānikas pētnieks Edgars Bernāns, komentējot šo situāciju, norāda, ka cilvēks vienmēr var pieļaut kļūdu un neaizdomāties, ka ir jāapstājas, tāpēc parasti šādās situācijās ir paredzēts bremzēšanas ceļš, lai līdz matracim pie sienas nemaz netiktu. Neveiksme slēpjas apstāklī, ka deputāts bremzējot pacēla kāju un visu triecienu uz tās arī saņēma. Taču to nevar pārmest, jo katram nostrādā kādi refleksi – viens pagriezīsies ar muguru, atsitīsies un nekas nebūs, bet viņam tas reflekss bija pielikt kāju, kas arī ir normāls aizsargāšanās reflekss pret triecienu.

Centra direktore Elīna Kroņkalne skaidro, ka tas ir viens gadījums no 200 tūkstošiem un šajā gadījumā eksponāts deputātam neko nav nodarījis. Sienā ir iebūvēts ugunsdzēsības hidrants, tādēļ to pārvietot, lai pagarinātu bremzēšanas ceļu, būtu sarežģīti. To, ka pie šī eksponāta atrastos gids, kurš kaut ko paskaidro, diemžēl arī nevarēja manīt.