Lielbritānijas premjers ceturtdien apmeklē Izraēlu

Sunaks arī uzstās, ka humāno palīdzību palestīniešiem, par kuras palielināšanu Londona nesen paziņoja, vajag piegādāt, kad Izraēla būs atļāvusi to ievest Gazas joslā no Ēģiptes, un ka vajag atļaut aizbraukt no Gazas joslas tur iestrēgušajiem Lielbritānijas pilsoņiem.