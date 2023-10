Stājas spēkā bargāki sodi par nelegālas robežas šķērsošanas atbalstīšanu

Septiņi no šiem kriminālprocesiem ir par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Procesi sākti pret septiņiem migrantu pārvietotājiem, no kuriem četri ir Latvijas pilsoņi un pa vienam Ukrainas, Pakistānas un Afganistānas pilsonim. Viņi pārvietojuši 37 cilvēkus, no kuriem 12 ir Sīrijas pilsoņi, 13 Afganistānas pilsoņi un 12 Indijas pilsoņi.

Par nodrošināšana ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā sākti 48 kriminālprocesi. Tajos figurē 61 šīs kriminālās darbības nodrošinātājs, no kuriem 19 ir Latvijas pilsoņi, deviņi Ukrainas pilsoņi, četri Gruzijas pilsoņi, četri Latvijas nepilsoņi, pa trīs Moldovas un Lietuvas pilsoņiem, kā arī pa diviem pilsoņiem no Krievijas, Kamerūnas, Azerbaidžānas un Sīrijas, Uzbekistānas un Baltkrievijas.

Analizējot informāciju par personām, kurām tiek nodrošināta nelikumīga uzturēšanās, VRS secinājusi, ka vienā reizē tiek pārvietotas no trīs līdz pat 19 personu lielas grupas. No iepriekš minētajiem kriminālprocesiem 20 procesos tika konstatēts, ka personu grupa, kurai tika nodrošināta iespēja nelikumīgi uzturēties Latvijā, sastāvēja no sešām un vairāk personām, bet 34 gadījumos grupas lielums bija no trīs līdz piecām personām.