Eksperts: Ātrumam ir nozīme – ceļu satiksmes drošību veidojam kopā

Vanks skaidro: "Apzinīgais autovadītājs izjūt spiedienu, piemēram, palielināt braukšanas ātrumu pāri noteiktajai robežai, jo plūsma iet ātrāk, nekā to paredz atļautais ātrums. Diemžēl nevaram sagaidīt, ka satiksmes jaunpienācējs noteiks plūsmu. Noteikumu un drošas braukšanas principu ievērošanai jākļūst par normu it visiem satiksmes dalībniekiem. Tad jaunais autovadītājs nejutīsies spiests rīkoties pretēji apgūtajiem principiem un situācija uz ceļiem kļūs drošāka ikvienam."

Eksperts norāda, ka atļautais ātrums noteikts pamatotu iemeslu dēļ. Pat nedaudz pārsniegts ātrums ievērojami palielina avārijas risku. Pārsniegts ātrums palielina bremzēšanas ceļu, taču ir gana daudz situāciju, kad, lai izvairītos no bīstamiem šķēršļiem, reaģējam nevis ar bremzēšanu, bet gan ar manevrēšanu.

"Papildu kilometri stundā ievērojami apgrūtina autovadītāja spēju "strādāt ar stūri", lai izvairītos, piemēram, no sadursmes ar meža dzīvnieku vai tuvumā nonākušu kravas automobili. Šādos gadījumos daži kilometri stundā ir noteicējs tam, vai paspējam nogriezties no šķēršļa un atgriezties joslā vai rodas nekontrolējama sānslīde, kas var radīt avāriju. Jāņem vērā, ka autovadītājam braukšanas laikā jāspēj uztvert un novērtēt ļoti daudz informācijas, kā zīmes, ceļa segumu un citu satiksmes dalībnieku rīcību. Ja braucam ātrāk par atļauto ātrumu, neievācam pietiekami daudz informācijas un samazinām savas izredzes pareizi reaģēt, lai uzturētu drošību uz ceļiem. Tieši tādēļ ir svarīgi šo tēmu aktualizēt sabiedrībā, kā, piemēram, to dara CSDD jaunā kampaņa "Laimē ceļojumu uz cietumu vai ievēro ātrumu"," pauž eksperts.