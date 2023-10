Kariņš mudina palielināt militārās spējas, lai stiprinātu NATO

"Tas viss summējas milzu nekārtībā. Atklāts ir jautājums, kā mēs ar to visu tiksim galā, kā risināsim. Nedemokrātiskās valstis aizvien vairāk mijiedarbojas. Ziemeļkoreja, Krievija. Patlaban neesmu gatavs nosaukt Ķīnu kā nākamo, bet pagaidām nav skaidrs, kāda ir Ķīnas loma šajā situācijā, kādu lēmumu pieņems Ķīna - vai tā paliks noteikumos balstītā kārtībā, vai arī neatbalstīs šo sistēmu," pauda ārlietu ministrs.

Kariņa ieskatā, valstīm ir jāstiprina savas militārās spējas, jāapvieno šīs spējas, tādējādi stiprinot NATO. Viņš norādīja, ka Latvija, neskaitot investīcijas, aizsardzībai ir atvēlējusi 2,3% no iekšzemes kopprodukta, nākamgad šis apmērs varētu sasniegt 2,8 no IKP. Salīdzinoši drīz paredzēts aizsardzībai novirzīt 3% no IKP.