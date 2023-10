Opozīcijas partija rosina ļaut jaunā tipa personas kodā tomēr iekļaut dzimšanas datus

Pašlaik likumā noteikts, ka personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmais cipars ir "3", otrais cipars ir sistēmas automātiski ģenerēts nejaušs cipars no "2" līdz "9", bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9".