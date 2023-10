Noskaties ⟩ Gāzesvada bojāšanas lietā uzmanība pievērsta krievu un ķīniešu kuģiem

"Tet" galvenais tehnoloģiju direktors Dmitrijs Ņikitins stāstīja, ka jūras kabeļi ir labi aizsargāti. Sabojāt tos nemaz neesot viegli: “Visa kabeļa garumā ir ievilktas dzelzs stieples, bieži vien viņš tiek ieguldīts betona apvalkos. Līdz ar to nejauši sabojāt šo kabeli ir diezgan grūti. [..] Visi jūras kabeļi ir publiski pieejami jūras kartēs, lai kuģi redzētu, kur viņi atrodas un neizmestu tur enkurus. Protams, nolaidības rezultātā, ja kāds kuģis izmet enkuru un velk to kabeli, to ir iespējams izdarīt, jā”.