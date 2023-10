Pētnieks: Par piekļuves Baltijas jūrai liegšanu var runāt tikai kara gadījumā

Jūras teritoriju aizsardzība no ārvalstu kuģiem sasniedza augstāko punktu Igaunijas-Latvijas reņģu karā 1995. gadā. Latvijas zvejas flote nozvejoja reņģes ap Rūnu salu, kas atrodas vairāk nekā 27,5 jūdzes no Igaunijas krasta. Tomēr saskaņā ar starptautiskajām jūras tiesībām valsts robeža iet nepārtraukti starp punktiem, kas atrodas 27,5 jūdžu attālumā viens no otra. Ruhnu apkārtnē ir zivju nārsta vietas. Latvieši tur bija pieraduši makšķerēt, bet Igaunija šo apvidu uzskatīja par savu.