Kā atšķirt neefektīvu un dārgu zivju eļļu no eļļas, kas ir patiešām vērtīga?

Starp preparātiem izvēloties tos, kuri satur tik daudz Omega-3, cik ir nepieciešams, jūs varat sastapties ar būtisku cenu atšķirību starp šīm pārtikas piedevām. Šādā gadījumā ir vērts pievērst uzmanību sertifikātiem. “Piemēram, vai ir sertifikāts “Jūras draugs”, kas nozīmē, ka zivis, no kurām ir ražots konkrētais produkts, tiek zvejotas atbilstoši ilgtspējas principiem un tiek iegūtas tikai tās sugas, kas ātri atjaunojas. Ir zivju eļļas zīmoli, kuri tiek ražoti no anšoviem – tās ir ļoti maziņas zivtiņas, taču, jo mazāks ir zivs izmērs, jo mazāk tā ir piesārņota ar smagajiem metāliem un dioksīniem – tā ir vēl viena nianse, kas ir svarīga, izvēloties produktu, kuru lietosiet jūs un jūsu tuvinieki. Tādēļ ir svarīgi izpētīt, vai un kādā veidā tiek pārbaudīts smago metālu, dioksīnu un polihlorēto bifenilu (PHB) saturs pārtikas piedevā,” skaidro uztura speciāliste un RSU pasniedzēja.

Ir arī citi sertifikāti, piemēram, International Fish Oil Standard. Augstākais novērtējums šajā pārbaudē nozīmē, ka izejvielas, no kurām tiek ražota zivju eļļa, atbilst visaugstākajiem kritērijiem. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) šo standartu atzīst par caurspīdīguma simbolu un uzskata to par vienu no visuzticamākajiem zivju eļļas kvalitātes noteikšanā. Citiem produktiem šāda sertifikāta vienkārši var nebūt, piebilst Ksenija.