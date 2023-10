Aptauja: Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju pāreja uz ziemas laiku ietekmē pašsajūtu

To, ka pašsajūtu ļoti ietekmē maiņa no vasaras uz ziemas laiku, pauduši 18% - vairāk vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un seniorus no 60 līdz 74 gadiem - vidēji ceturto daļu no šo vecuma grupu respondentiem. Viskrasāk - 28% maiņa no vasaras uz ziemas laiku ietekmē Latgalē dzīvojošos - 28%, bet pārējos reģionos salīdzinoši mazāk - Vidzemē 20%, Zemgalē 18%, Pierīgā 17%, Rīgā 16% un Kurzemē 15%.

Savukārt 38% uz jautājumu, cik lielā mērā maiņa no vasaras uz ziemas laiku ietekmē viņu pašsajūtu, snieguši atbildi, ka viņus tā drīzāk ietekmē - 41% sievietes un 34% vīriešus, turklāt pusi no Zemgalē dzīvojošajiem.

27% snieguši aptaujā vērtējumu, ka maiņa no vasaras uz ziemas laiku viņu pašsajūtu drīzāk neietekmē un uz pusi mazāk - 13%, ka nemaz neietekmē. Vecuma grupā no 40-49 gadiem visvairāk - 31% ir to, kurus maiņa no vasaras uz ziemas laiku drīzāk neietekmē, kā arī šādi domā trešā daļa no Kurzemē, Pierīgā un Rīgā aptaujātajiem, citviet mazāk.

18% aptaujāto vīriešu nemaz neietekmē maiņa no vasaras uz ziemas laiku, bet starp sievietēm tikai 8% ir pārliecība, ka pulksteņa pagriešana rudenī un pavasarī nekādi neatsaucas uz viņu pašsajūtu. Tāpat domā 10% Latvijas jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem, 12% senioru no 60 līdz 74 gadiem, 13% iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 49 gadiem, bet visvairāk - 17% vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Savukārt 7% no Kurzemē dzīvojošajiem aptaujātajiem atklāj, ka viņus nemaz neietekmē maiņa no vasaras uz ziemas laiku, pārējos reģionos šādu respondentu ir nedaudz vairāk. Aptaujā 4% norādījuši, ka viņiem ir grūti pateikt vai maiņa no vasaras uz ziemas laiku ietekmē viņu pašsajūtu.

Nedēļas nogalē, 29.oktobrī, plkst.4 jeb naktī no sestdienas uz svētdienu Latvijā notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika, pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu atpakaļ. Pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 2024.gada 31.martā, vēstīts Ekonomikas ministrijas mājaslapā.