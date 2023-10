Noskaties ⟩ Rimšēviča vakcinācijas sertifikāta lietā iesaistīta mediķe, skolotājs-kovidskeptiķis un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

“E-veselībā” Rimšēviča personas datus ievadījusi doktorātā “Ziepniekkalns” par ārsta palīdzi tolaik strādājusī Inese Pugaceviča. Datus un arī naudu atnesa viņas paziņa Kaspars Pundiņš, kurš arī bija ieradies tiesā kā liecinieks. Abi divi ar spēkā stājušos tiesas spriedumu jau ir notiesāti ar nosacītu brīvības atņemšanu lietā, kurā Rimšēviča sertifikāts ir viena no epizodēm, jo kopā bijuši seši “klienti”. Spriedumā minēts, ka mediķe saņēmusi vien daļu no organizētāju saņemtajiem maksājumiem – “vismaz 40 eiro apmērā” no cilvēka.