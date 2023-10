Noskaties ⟩ Raidījums: Vienai no partijām izveidojušās domstarpības ar KNAB par finansējuma izlietojumu

Birojam un apvienībai atšķiroties domas kā noticis partijas naudas izlietojums un triju gadu laikā veidoti uzkrājumi. Par to plašāku komentāru biedri no vadības neesot saņēmuši. Bet apvienības biedru starpā pēdējo nedēļu laikā klīst ziņas, ka runa varētu būt par vairākiem desmitiem vai pat simtiem tūkstošiem eiro, kas KNAB ieskatā tērēti neatbilstoši.

Raivis Dzintars, Saeimas deputāts, Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs, norāda: "Runa ir par vēlēšanu gadā tērētiem līdzekļiem, proti, ir noteikts, ka līdzekļus drīkst izmantot trīs dažādām grupām. Komunikācijai ar sabiedrību, partijas biroja uzturēšana un tā tālāk. Neviena no šīm grupām nevar pārsniegt 60 procentus. Tā diskusija ir par to - 60 procentus no kā. Vai nu tā proporcija veidojas tikai no tā, kas ir samaksāts konkrētajā gadā. Vai arī no uzkrātās summas. Un otrs jautājums ir, vai šis ir skatāms tikai viena gada kontekstā, vai, piemēram, par visu vēlēšanu periodu.