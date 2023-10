Patērētāju tiesību aizsardzības centrs brīdina par "WellMed Club" aktivitātēm

Lai arī vairāki no šiem produktiem ir reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā un to tirdzniecība un reklāma Latvijā ir atļauta, tomēr Wellmed Club reklāmas bukletos tiek noklusēta informācija, ka piedāvātie produkti ir uztura bagātinātāji. Daži no tiem pretlikumīgi tiek raksturoti kā zāles vai "veselības preparāti", kas vēl jo vairāk patērētājiem rada maldinošu priekšstatu par šiem produktiem un to, iespējams, ārstnieciskajām vai profilaktiskajām īpašībām. Turklāt patērētāju uzticību produktiem pastiprina arī reklāmā sniegtā nepatiesā informācija, ka visiem produktiem ir nepieciešamie drošības sertifikāti un to ražošanā tiek ievēroti starptautiskie standarti.