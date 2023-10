Opozīcijas partija prasa skaidrojumus par Kariņa un Siliņas izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem

AS paziņojumā atsaucas uz informāciju, ka Kariņš 2023.gadā vairākkārt izmantojis privātu aviokompāniju pakalpojumus. Opozīcijas partija prasa situācijai skaidrojumu, "lai sabiedrība gūtu pilnīgu pārliecību par budžeta līdzekļu taupīgu un racionālu izmantošanu".

AS prasa, vai valdība savām vajadzībām ir izmantojusi privātu aviokompāniju pakalpojumus arī iepriekš, lūdzot sniegt pārskatu par laika posmu no 2019.gada 1.janvāra. Partiju apvienība vēlas noskaidrot, cik lidojumu ir veikti, izmantojot privātas aviokompānijas, kādi ir bijuši to galamērķi, kāds ir bijis pasažieru skaits katrā reisā, kas ir bijuši pasažieri un kādas ir bijušas šo pakalpojumu izmaksas.