Barselonas muzejs ver durvis pilnīgi kailiem apmeklētājiem

Apmeklētāji varēja apskatīt Luidži Spinas fotogrāfijas izstādē ar nosaukumu "Bronzas of Riace". Bildēs attēlotas divas kailu grieķu karotāju bronzas statujas no 5. gadsimta pirms mūsu ēras, kas tika atklātas 1972. gadā netālu no Riaces, Itālijā.