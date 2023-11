Aicina veikt būtiskas izmaiņas OCTA likumā

Šobrīd regulējums paredz, ka transportlīdzekļa pārdošanas gadījumos apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa, ja spēkratam mainās īpašnieks vai tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots tirdzniecības uzņēmumam tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistrā. Savukārt, ja īpašnieks pats vēlas pārdot automašīnu un noņem to no uzskaites atsavināšanai, viņš nevar iesniegt apdrošinātājam pieteikumu par neizmantotās apdrošināšanas prēmijas atmaksu.