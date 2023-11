“The Economist”: atbalsts palestīniešiem sociālajos tīklos ir četras reizes lielāks nekā Izraēlai

Pēc izdevuma “The Economist” pieprasījuma DMR, mākslīgā intelekta izpētes uzņēmums, no 7. līdz 23. oktobrim analizēja vienu miljonu ierakstu, ierakstu pārpublicējumus un videoklipus par arābu-izraēliešu konfliktu no “Instagram”, “X” (bijušais “Twitter”) un “YouTube”. Lai to izdarītu, DMR apkopoja mirkļbirku sarakstu ar vienādu skaitu Izraēlu atbalstošu un palestīniešus atbalstošu terminu angļu valodā - katram ierakstam bija jāietver vismaz viens no tiem.