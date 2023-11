Latvija ECT tiesneša amata pretendentu sarakstu virzīs Eiropas Padomes Ministru komitejas Konsultatīvajai padomei

Kā aģentūru LETA iepriekš informēja ĀM, saistībā ar to, ka 2024.gada 2.septembrī beigsies no Latvijas ievēlētā ECT pastāvīgā tiesneša pilnvaru termiņš, Ministru kabinets izsludināja atklātu konkursu uz ECT tiesneša amatu.

ĀM tīmekļvietnē norādīts, ka 2015.gada 24.jūnijā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja no Latvijas ECT tiesneša amatā ievēlēja Mārtiņu Mitu, un kopš 2015.gada 3.septembra Mits pilda tiesas tiesneša amata pienākumus. Mits darbojas ECT Piektajā nodaļā, kur no 2020.gada 6.oktobra līdz 2022.gada 7.novembrim pildīja viceprezidenta funkcijas.

Mits ir trešais no Latvijas ievēlētais tiesnesis ECT. Pirmais no Latvijas ievēlētais tiesnesis no 1995. līdz 2004.gadam bija bijušais Valsts prezidents Egils Levits. Savukārt no 2005. līdz 2014.gadam no Latvijas ievēlētā tiesnese bija Ineta Ziemele.