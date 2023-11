VVC atbalsta Maskavas ielas un vairāku citu Rīgas ielu pārdēvēšanu

Tāpat pārdēvējamo nosaukumi un aizliegts lietot nosaukumus, kuros iekļauti tādu personu antroponīmi, kas līdz Latvijas okupācijai, nebūdami PSRS valsts varas pārstāvji, darbojās Latvijas teritorijā vai ārpus tās kā Komunistiskās internacionāles pārstāvji, kā arī PSRS izlūkdienestu, valsts drošības orgānu, Komunistiskās internacionāles vai to segorganizāciju jebkurā to formā ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti, konspiratīvā vai tikšanās dzīvokļa turētāji vai uzticības personas ar mērķi popularizēt PSKP vai PSRS ideoloģiju vai iekļaut Latviju PSRS.

Biedrība piedāvā pārdēvēt nosaukumus un nosaukumos aizliegt lietot atvasinājumus no PSRS valsts svētku nosaukumiem, atvasinājumus no šajā likumā minēto PSRS vai Padomju Savienības Komunistiskā partijas (PSKP) institūciju nosaukumiem, antroponīmus, kā piešķiršana nepārprotami saistīta ar PSRS vai rusifikāciju, un nav konstatējama attiecīgās personas saikne ar Latviju vai ar attiecīgo apdzīvoto vietu.

Tāpat būtu pārdēvējami un aizliedzami lietot PSRS okupācijas laikā radītus nosaukumus, kas nepārprotami atvasināti no sugasvārdiem, kas pēc satura un piešķiršanas motivācijas skaidri pauž PSRS sasniegumu slavinājumu un tās ideoloģiskās nostādnes, oficiālos vietvārdus, kas veidojot ir atvasināti no Krievijas apdzīvoto vietu vai tikai Krievijā esošo ģeogrāfisko objektu nosaukumiem, izņemot gadījumus, kad tie nepārprotami ir saistīti tikai ar represiju un to upuru piemiņu.