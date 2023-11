Zande par mirušā zīdaiņa mātes Annas gadījumu: Te nav vainīgo – tikai cietušie!

"Depresija kā slimība ir ļoti viltīga. Slimība neļauj runāt par to kā tu jūties. Jā, pat ja tu saņem palīdzību un dzer zāles. Tad arī īpaši šķiet, ka visam jābūt taču labi, bet patiesība ir cita... Nereti psihiatra izrakstītie medikamenti nedarbojas tik ātri un vienkārši – un, pat ja tie iedarbojas, cilvēkam tas var būt sarežģīti un grūti. Turklāt saslimšanas un atlabšanas mehānismi aizvien vēl nav skaidri, ārstēšana var būt ļoti ilga un atkarīga no iepriekšējās slimības vēstures. Tas tikai vēlreiz parāda to, cik mūsu psihe ir trausla un ievainojama,” uzsver terapeite.