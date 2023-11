Ņem vērā! ⟩ Satiksmes ierobežojumi Lāčplēša dienas pasākumu laikā Rīgā

No ceturtdienas, 9. novembra, plkst. 22.00 līdz svētdienas, 12. novembra, plkst. 12.00 transportlīdzekļu satiksmi slēgs Bāriņu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz apgriešanās vietai pie Hermaņa ielas.

Sestdien, 11. novembrī, no plkst. 16.40 no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11. novembra krastmalai norisināsies lāpu gājiens. Nepieciešamības gadījumā NBS Militārā policija un Valsts policija norādītajā gājiena maršrutā satiksmi ierobežos vai slēgs. Lāpu gājiens virzīsies pa maršrutu: Rīgas Brāļu kapi - Varoņu iela - Gaujas iela - Miera iela - Brīvības iela - Brīvības bulvāris - Brīvības laukums - Kaļķu iela - Līvu laukums - Zirgu iela - Doma laukums - Herdera laukums - Bīskapa gāte - 11. novembra krastmala.

No ceturtdienas, 9. novembra, plkst. 8.00 līdz svētdienas, 12. novembra, plkst. 12.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Mazās Nometņu ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, kā arī Hermaņa ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai.