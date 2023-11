Ukrainai, Moldovai un Gruzijai nav pamata gaidīt atvieglotākus kritērijus iekļūšanai ES, uzsver pētniece

"Ukraina ir veikusi ievērojamu darbu ceļā uz dalību ES, ņemot vērā, ka kandidātvalsts statuss valstij tika piešķirts pagājušā gada jūnijā. Mēs nevaram īsti runāt par paātrinātu bloka paplašināšanu, jo nepieciešama gan vienbalsība Eiropadomē, gan visu kritēriju izpilde. EK savās rekomendācijās norāda, ka Ukraina ir izpildījusi 90% no uzdevumiem. Tas ir labs Ukrainas tempa rādītājs, tomēr Ukraina atrodas karā un ieviest aptuveni 30 000 dažādu noteikumu un standartu ir ārkārtīgi liela prasība Ukrainai," pauda pētniece, piebilstot, ka no septiņiem kritērijiem Ukraina ir izpildījusi četrus. EK ir devusi Ukrainai laiku līdz nākamā gada martam, lai izpildītu mājasdarbu.

Runājot par to, vai Ukrainu varētu uzņemt ES ar vieglākiem nosacījumiem, Palkova sacīja, ka uzņemšanas jeb Kopenhāgenas kritēriji visām valstīm paliks vienādi. No EK puses ir rekomendācijas pēc Ukrainas rekonstrukcijas pārskatīt divus no septiņiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka patlaban tiek skatīti divi nosacījumi ar nelieliem atvieglojumiem.