TVNET no Izraēlas ⟩ "Mēs savu cenu samaksājām jau 7. oktobrī, tagad ir jūsu kārta." Telavivā pieprasa valdības rīcību ķīlnieku atbrīvošanā

"Mēs sagaidām no Izraēlas valdības pamatlīguma izpildīšanu. Mēs savu cenu samaksājām jau 7. oktobrī, tagad ir jūsu kārta,” teikts Ķīlnieku un pazudušo personu organizācijas izplatītajā preses relīzē. “Cietušās ģimenes pieprasa starptautisko sabiedrību un Sarkano krustu nodrošināt medicīnsko palīdzību ķīlniekiem tieši tāpat, kā viņi to nodrošina Hamās .”

Lindai pieder liela skaņas un gaismas iekārtu izīrēšanas kompānija un uz mītiņu viņa ir atvedusi īpaši aprīkotu kravas automašīnu aprīkotu ar LED ekrāniem, kuri rāda nolaupīto fotogrāfias. “Redzējām, kā kaut kas līdzīgs tika darīts Ženēvā, Ņujorkā, Londonā, un nolēmu, ka to vajag izdarīt arī Izraēlā. Kara dēļ mums tāpat ir apstājies bizness. Aprīkojām smago mašīnu ar LED ekrāniem, pievienojām ģeneratoru, pielikām mūziku. Tagad braucam no pilsētas uz pilsētu. Mēs neaizmirsīsim un pieprasām, ka ķīlniekiem ir jāatgriežas mājās tagad. Tālāk mēs brauksim uz Jeruzalemi. Beigās nolikšu šo mašīnu ar visiem ekrāniem pie Gazas robežas. Tad, kad armija mums ļaus to izdarīt.”