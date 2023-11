Aizdomas par līdzekļu izkrāpšanu Valkas novada pašvaldībā: kas zināms līdz šim?

Kā aģentūru LETA informēja Valkas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis, pašvaldība šim projektam jau ir saņēmusi 558 221 eiro no ERAF finansējuma un 23 488 eiro no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām. Pašvaldība vēl nav saņēmusi 186 259 eiro ERAF finansējumu un 8159 eiro valsts budžeta dotāciju pašvaldībām.

Patlaban izbūvēti būvprojektam neatbilstoši vārti, taču tas neietekmējot ēkas nodošanu ekspluatācijā, tomēr, neskatoties uz to, līdz gada beigām objektā tiks izbūvēti būvprojektam atbilstoši vārti, norāda Leitis.

Viņš uzsver, ka pašvaldības ieskatā konkrētais projekts ir ticis realizēts atbilstoši projekta ieviešanas nosacījumiem, līdz ar to patlaban pašvaldība neapsver situāciju, ka tai būtu jāsedz visas izmaksas.

"Ņemot vērā to, ka pašlaik pašvaldība nav saņēmusi aizrādījumus no Centrālās finanšu līgumu aģentūras (CFLA) par konkrēto projektu, nav arī pamata apstrīdēt kādu no CFLA lēmumiem. Ja tādi tiks pieņemti, tad vērtēsim vai apstrīdēt," skaidro pašvaldības pārstāvis.