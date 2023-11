Stambulas konvencijas atbalstītāju skaits sabiedrībā par 5,4% pārsniedz tās noliedzēju skaitu

Līdz ar to kopumā Stambulas konvencijas ratificēšanu atbalsta 41,7%, savukārt neatbalsta 36,8%, bet vēl 22% aptaujāto bijis grūti pateikt, vai viņi to atbalsta vai tomēr ne.

Konvencijas atbalstītāju īpatsvars ir lielāks gados jaunu respondentu vidū, proti, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem tās ratificēšanu Latvijā atbalsta 74% aptaujāto, savukārt vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem konvencijas ratificēšanu atbalsta 58% aptaujāto. Savukārt vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem atbalstu Stambulas konvencijas ratificēšanai pauduši vien 25% respondentu.