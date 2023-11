Likvidators: "Baltic International Bank" konstatētas maksātnespējas pazīmes

Bankas likvidators arī informē, ka oktobra pārskatā kā pirmšķietami zaudējumi 20,052 miljonu eiro apmērā indikatīvi norādīta starpība starp "Baltic International Bank" piederošo nekustamo īpašumu uzskaites vērtību un neatkarīgu profesionālo vērtētāju noteikto tirgus vērtību, kas savukārt var būtiski atšķirties no likvidācijas procesā faktiski atgūtiem naudas līdzekļiem. Pēc bankai piederošo ārvalstu nekustamo īpašumu vērtējumu saņemšanas arī šo īpašumu uzskaites vērtību un noteikto tirgus vērtību starpības tiks iekļautas pārskatos.

Tostarp no nekustamo īpašumu pārdošanas 2023.gada oktobrī atgūti 322 190 eiro, no kredītiem atgūti 160 004 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūts kopumā 970 821 eiro.