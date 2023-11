Klimata un enerģētikas ministrijas mācību programmai par klimata pārmaiņām pieteikušies 174 speciālisti

KEM norāda, ka no kopējā reģistrēto e-mācību dalībnieku skaita, visaktīvāk kursa apguvē par klimata pārmaiņu jautājumiem ir iesaistījušās sešas pašvaldības un četri plānošanas reģioni. Tostarp 14 dalībnieki ir no Valmieras novada pašvaldības, 10 dalībnieki no Preiļu novada pašvaldības, astoņi dalībnieki no Rēzeknes pašvaldības, astoņi dalībnieki no Talsu novada pašvaldības, septiņi dalībnieki no Saldus novada pašvaldība un septiņi dalībnieki no Rīgas pilsētas pašvaldības.