Ziemai sāk gatavot Rīgas slēpošanas trases un slidotavu

Šajā ziemā ir plānots ierīkot trīs slēpošanas trases: Uzvaras parkā, Lucavsalā un Purvciemā pie Rīgas 84. vidusskolas. Trases Lucavsalā un Uzvaras parkā tiks veidotas, pūšot mākslīgo sniegu, kas ir iespējams, ja gaisa temperatūra ir zemākā par -4 grādiem. Savukārt trase Purvciemā tiks veidota no dabīga sniega. Visās trasēs būs pieejams inventāra nomas punkts. Slēpošanas trases darbosies katru dienu no plkst.10 līdz 21.

Savukārt Rīgas 84. vidusskolas sporta bāzē darbosies slidotava, kas tiks veidota no dabīgā ledus, pie āra temperatūras - 2 grādi. Pie atbilstošas temperatūras slidotavas darba laiks būs no plkst.16 līdz 20 un brīvdienās no plkst.10 līdz 20.