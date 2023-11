Urīna nesaturēšana: Kāda nozīme ir aprūpes līdzekļiem un kādus izvēlēties?

„Urīna nesaturēšana jeb inkontinence ir gana izplatīta problēma, kas var skart ne vien vecāka gadagājuma cilvēkus, bet arī ļaudis spēka gados. Par urīna nesaturēšanu dēvē jebkāda veida un daudzuma spontānu urīna noplūdi, tai var būt dažādas smaguma pakāpes un atšķirīgi cēloņi. Inkontinence biežāk novērojama senioriem, tomēr tās attīstību var veicināt arī liekas svars, cukura diabēts, urīnceļu saslimšanas, sievietēm grūtniecība un dzemdības, kā arī citi faktori. Cilvēkiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas, nepieciešams kā fizisks, tā psiholoģisks komforts. Ir būtiski, lai apģērbs un gultasveļa ir sausa, bet āda un urīnceļi – veseli. Pacientiem ir svarīgi turpināt aktīvu dzīvesveidu un bez raizēm doties ārpus mājas. Tāpat bažas mēdz sagādāt urīnam raksturīgais aromāts – neviens nevēlas, lai to sajūt apkārtējie. Lai to varētu nodrošināt, izvēlētajiem higiēnas izstrādājumiem jābūt kvalitatīviem, ērtiem, nemanāmiem, ādai saudzīgiem un tādiem, kas neierobežo kustības. Ja palīglīdzekļi nebūs atbilstoši, pieaugs ne vien psiholoģiskais diskomforts, bet arī dažādu saslimšanu risks un ikdienas tēriņi,” norāda farmaceite.