Šodien sākas vīriešu veselībai veltīta tiešraide

Mūsdienās daudzi vīrieši savu veselību nereti joprojām pārmet novārtā, sakot – iet pie ārsta ir vājuma pazīme, ja man kas sāp, esmu dzīvs. Tādēļ vīriešiem onkoloģiskas saslimšanas tiek atklātas ielaistākās stadijās nekā sievietēm. Ir būtiski, lai vecāki būtu informēti par to, kā pareizi runāt ar bērniem, īpaši zēniem, par savu veselību, sevis pasargāšanu no dažādiem nelaimes gadījumiem un liekas pārgalvības. Kā arī – jau no mazotnes iemācīt puišus nepamest sevi novārtā un doties veikt savlaicīgas veselības pārbaudes. Kā to panāktu un kādas pārbaudes nepieciešamas, tiešraidē skaidros urologi un zēnu tēvi – Dr. Klims Leoņenko un Dr. Jānis Auziņš. Savukārt pediatre, bērnu infektoloģe Prof. Dace Gardovska vairāk iedziļināsies, kad “sākas” vīriešu veselība un kādēļ svarīgi pievērst uzmanību pat vissmalkākajām veselības detaļām.