Sāk jaunu akciju seksuālās vardarbības pret bērniem mazināšanai

VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja norāda, ka seksuālai vardarbībai ir ļoti dažādas sejas, un to apliecina arī pa uzticības tālruni saņemtā informācija. Viņa uzsver, ka varmāka, kas ne vienmēr ir svešinieks, bet visbiežāk kāds tuvs ģimenes loceklis, draugs vai radinieks, vienmēr rīkosies, lai bērns apšaubītu to, ka viņš ir piedzīvojis vardarbību. To pavada tāds emocijas kā kauns, vainas sajūta, bailes, dusmas, kas vēl vairāk sastindzina bērnu, lai par to skaļi runātu.