Juridiskā komisija ratificēšanai virza Stambulas konvenciju

Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna vērsa uzmanību, ka vardarbības pret sievietēm gadījumi nereti ir latenti un klusējoši noziedzīgie nodarījumi, līdz ar to "neviena statistika neparāda to situāciju, kas notiek, piemēram, virtuvēs". Viena no problēmām, kas neļaujot ieraudzīt vardarbības gadījumus, ir starpinstitucionālās sadarbības neesamība. Rezultātā cilvēki baidās un nemeklē palīdzību.