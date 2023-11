Valsts asinsdonoru centrs aicina jauniešus kļūt par supervaroņiem un ziedot asinis

"Esam patiesi gandarīti par sadarbību ar VADC un regulārām kopīgām aktivitātēm, kas ir ne tikai daļa no "Narvesen" korporatīvās sociālās atbildības, bet arī ikviena Latvijas iedzīvotāja atbildība. Kopā mēs varam aktualizēt un atgādināt sabiedrībai par asins ziedošanas nepieciešamību. Šī jauniešu kampaņa ir lieliska iespēja atgādināt, ka rūpēties vienam par otru - ziedot asinis - nav nemaz tik sarežģīti, bet ļoti, ļoti būtiski. Esam gandarīti, ka vienlaikus ar šīs kampaņas sākumu "Narvesen" būs pieejamas īpaša dizaina karsto dzērienu krūzītes ar atgādinājumu pievienoties asins draugu lokam. Aicinu ikvienu rūpēties par apkārtējiem, lai kopā padarītu pasauli labāku!", saka "Reitan Convenience Latvia" ("Narvesen") Mārketinga un komunikācijas departamenta direktore Ilze Dumceva.

22.novembrī donoru pieņemšanas vietā "Sakta", Rīgā, norisinājās kampaņas atklāšanas pasākums, kur minētie vēstneši pārtapa par supervaroņiem. Viņi ziedoja asinis paši, aicinot to darīt arī citus un sākot savstarpēju supervaroņu sacensību.

"Cilvēks ir sociāla būtne, un mēs esam atkarīgi viens no otra - no rīcības vai bezdarbības. Tāpēc - ja tev ir iespēja palīdzēt, tad tas vienkārši ir jādara! Mēs esam cilvēki, un ziedot asinis ir cilvēcīgi," pamatojot savu dalību akcijā, uzsver viens no kampaņas vēstnešiem, kulinārijas blogeris Pipars.