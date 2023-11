Luiss Garavito – dēvēts arī par “Nezvēru” – tiek uzskatīts par vienu no nežēlīgākajiem sērijveidaslepkavām pasaules vēsturē. Viņš no 1992. līdz 1999. gadam Kolumbijā, Ekvadorā un Venecuēlā izvaroja un nogalināja līdz pat 400 zēniem. Šā gada oktobrī viņš cietumā nomira.

Pēc aresta nopratināšanas laikā Garavito policijai stāstīja, ka piedzīvojis arī seksuālu vardarbību no ģimenes kaimiņu puses, no kuriem viens bija viņa tēva labs draugs un vietējā veikala īpašnieks. Pastāstīja arī to, ka tēvs viņa māti bez žēlastības sitis pat tad, kad viņa bija pēdējos grūtniecības mēnešos.