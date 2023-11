2006. gada 25. jūnijā caur 300 metru garu tuneli no Gazas joslas Izraēlā iekļuva "Hamās" kaujinieku grupa. Viens no viņu pārsteiguma uzbrukumiem bija vērsts pret kāda Izraēlas tanka apkalpi. Ar granātmetēju saspridzinājuši tanka durvis, viņi saņēma gūstā vienu no apkalpes karavīriem. Uzbrukumā bojā gāja divi citi karavīri, vēl viens nopietni ievainots. Kopā ar sagūstīto – kaprāli Giladu Šalitu – teroristi pa tuneli atgriezās Gazas joslā.