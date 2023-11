Vai “Rail Baltica” iekļaus Rīgu? Diskutē esošais un bijušais satiksmes ministrs

Linkaits komentēja, ka, skatoties no malas uz to, kā virzās “Rail Baltica” projekts, jūtot gandarījumu par to, ka visās trīs Baltijas valstīs ir sākti būvniecības darbi. “Arī skatoties, kā Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostā notiek būvniecības darbi, es teiktu, ka projekts virzās uz priekšu,” viņš teica. Neskatoties uz problēmām, kopumā uz visas pārējās ES lielo projektu fona “Rail Baltica” projekts virzās uz priekšu ļoti labi, uzskata Linkaitis.