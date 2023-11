Pēdējos gados pieaug jauniešu skaits, kas Bērnu slimnīcā vēršas ar anoreksijas pazīmēm

2021. gadā BKUS kopējais pirmo reizi diagnosticēto ēšanas traucējumu, kuros ietilpst anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās un selektīvā ēšana, skaits bija 104, no tiem anoreksija tika diagnosticēta 75 pacientiem. Savukārt šī gada deviņos mēnešos jaunu anoreksijas gadījumu skaits vien ir bijis 182. No šiem 182 bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, kurus speciālisti konsultēja pirmo reizi, 16 jau bija katastrofāli novājējuši. Viņiem bija nepieciešama ārstēšana gan nodaļā, gan Ēšanas traucējumu programmas dienas stacionārā.