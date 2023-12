Pedro Alonso Lopess – bieži dēvēts par “Andu briesmoni” – tiek uzskatīts par otro ražīgāko sērijveida slepkavu cilvēces vēsturē uzreiz aiz Luisa Garavito. Proti, starp 1969. un 1980. gadu viņš izvaroja un nogalināja, iespējams, pat 300 bērnus. Varētu domāt, ka viņam par to piesprieda nāvessodu vai vismaz ieslodzīja uz mūžu? Gluži pretēji. No cietuma viņš ātri vien tika atbrīvots par labu uzvedību un pazuda bez pēdām...

20. gadsimta 70. gadu beigās Peru pēkšņi cita pēc citas sāka pazust mazas meitenes. Sākumā neviens tam īpašu uzmanību nepievērsa, pat to neievēroja, jo daudzas no pazudušajām meitenītēm dzīvoja uz ielas vai arī bija daļa no vietējām, no ārpasaules nošķirtajām iezemiešu ciltīm. Tomēr kādu dienu kādas cilts pārstāvji kļuva par lieciniekiem deviņus gadus vecas meitenītes nolaupīšanai. Varmāku viņiem izdevās aizturēt. Tas bija Pedro Alonso Lopess.