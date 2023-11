Piektdienas horoskops: 1. decembris

Tev piemīt ass prāts, spējas pārredzēt spēles laukumu un netīk, ja kāds uztiepj viedokli. Šodien gan ar to vajadzēs samierināties. Jāpaiet kāds solītis pretī - kopā darītais dos labākus rezultātus.

Jāsargās no stresa situācijām, jo šīs dienas ritms lielā mērā atkarīgs no garastāvokļa un emocijām. Neņem tuvu pie sirds to, kas tiešā veidā uz tevi neattiecas.