Turcijas ostās tika apkalpoti Krievijas kravas kuģi, kuriem bija noteiktas sankcijas. Krievijas naftas produkti tika pārvadāti caur “Dortyol” termināli tāda paša nosaukuma pilsētā Dortyol. Pēc sajaukšanas ar degvielu no citām valstīm tie nogādāti uz Grieķijas naftas pārstrādes rūpnīcu “Motor Oil Hellas”, no kuras Pentagons pērk degvielu saviem karakuģiem un lidmašīnām Eiropas bāzēs. Turcijas tankkuģu kompānija bija viena no piecām, pret kurām ASV noteica sankcijas par Krievijas naftas tirdzniecību virs 60 ASV dolāru par barelu robežvērtības.