Kara sekas ir ietekmējušas latviešu valodas apguves iespējas Krievijā, norāda ministrija

"Pieprasījums pēc latviešu valodas apguves tālmācībā nezūd, jo šādas mācību metodes ļauj valodas apguvē iesaistīties arī tiem bērniem un jauniešiem, kuru dzīves vieta diasporas mītnes zemē atrodas tālu no klātienes apmācību vietām. Līdz ar to arī nākamajos trijos gados prioritāra būs diasporas latviešu skolu attīstības veicināšana to mītnes zemēs, profesionālās pilnveides pasākumu palielināšana un metodiskā atbalsta rīku pieejamība diasporas izglītotājiem," skaidrots plāna projektā.