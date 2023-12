Noskaties ⟩ Eiropas Parlamenta vēlēšanas: asa konkurence JV iekšienē, konservatīvajā flangā un starp krieviski aģitējošajām partijām

Nekomentējot potenciālo kandidātu vārdus, partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs atzīst, ka mainīgo vēlēšanu vienādojumā ir daudz: “Nu iespēju robežās mēs, protams, skatāmies uz šo jautājumu kā vienu no vairākiem no plašāka jautājumu klāsta – gan attiecībā uz 2025.gada pašvaldību vēlēšanām, gan 2026.gada Saeimas vēlēšanām. No partijas vadības perspektīvas, no attīstības perspektīvas tas būtu tikai normāli. It īpaši ņemot vērā, ka mēs vēlamies, lai biedri, kas kandidē, iegūst šādā veidā pieredzi šāda veida kampaņās. Tas mums ir tikpat svarīgs aspekts.”