Noskaties ⟩ Latvijas eiroparlamentārieši iesaistījušies Brīvprātīgajā privātajā pensiju fondā, kas nonācis bankrota priekšā

Pavasarī ietekmīgie izdevumi Financial Times un Politico ziņoja, ka Eiropas Parlamenta Brīvprātīgais privātais pensiju fonds ir bankrota priekšā un apdraudētas ir izmaksas vairāk nekā 900 pašreizējiem un bijušajiem deputātiem. To vidū skandalozajai Francijas labējā spārna politiķei Marinai Lepēnai un Brexit atbalstošiem politiķiem no Lielbritānijas. Maksātnespējas priekšā, visticamāk, fonds nonāca sliktu investīciju politikas rezultātā. Aprēķini pavasarī liecināja, ka nākotnes pensiju segšanai nepieciešami vairāk nekā 300 miljoni.

Starptautiskie izdevumi rakstīja, ka viens no fonda glābšanas scenārijiem būtu šo naudu iemaksāt no Eiropas Parlamenta budžeta.

Luksemburgā bāzēto privāto fondu izveidoja pirms 30 gadiem. Par pensiju shēmas dalībnieku brīvprātīgi varēja kļūt deputāts no jebkuras valsts. Līdz 2009.gadam fonds darbojās pēc principa, ka deputāts veic iemaksas vienu trešdaļu; divas trešdaļas iemaksā no Eiropas Parlamenta budžeta.

Ģirts Valdis Kristovskis bija viens no pirmajiem Eiroparlamentā ievēlētajiem deputātiem no Latvijas. 2004. gadā vislielākos panākumus mūsu valstij pirmajās vēlēšanās Eiropā guva “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, un Kristovski ievēlēja no šī saraksta kopā ar Inesi Vaideri, Guntaru Krastu un Robertu Zīli. Kristovskis atceras, ka informācija par privāto pensiju fondu bijusi plaši pieejama, un viņš nolēmis tajā piedalīties, domājot par savu nākotni. Līdz 2009.gadam eiroparlamentāriešiem algu maksāja katras dalībvalsts parlaments. Līdz ar to eiroparlamentāriešu vidū bija liela algu un sociālo garantiju nevienlīdzība. Lai kļūtu par pensiju shēmas dalībnieku, ir bijis katru mēnesi jāiemaksā noteikta summa. Tā bijusi visiem deputātiem vienāda. Kristovskis iemaksas veicis līdz pat 2009.gadam, kad viņa pilnvaru termiņš Eiroparlamentā beidzies.